Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının 309'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti ve itfaiye personeliyle bir araya geldi. İtfaiye teşkilatının 309 yıldır vatandaşlara hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, itfaiyecilik mesleğinin Osmanlı döneminde "tulumbacılar" olarak başladığını ve 1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü'ne dönüştüğünü, 1923'ten itibaren ise belediyeler bünyesinde modern bir şekilde hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Başkan Aktaş, itfaiye teşkilatının kalitesini sürekli olarak artırmak için önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, yeni istasyonlar açtıklarını ve 614 personel ve 160 civarında araçla Bursa'nın 1060 mahallesine hizmet verdiklerini söyledi. Ayrıca, kırsal mahallelere tankerlerle hizmet sağladıklarını da ekledi. Geçen yıl itfaiye ekiplerinin 19,400 olaya müdahale ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, bu yılın ilk 8 ayında ise 11,500 olaya müdahale edildiğini ve 2023 yılını 16,000 olayla tamamlamayı beklediklerini ifade etti.

Başkan Aktaş, itfaiye ekiplerinin sadece yangın müdahalesi yapmadığını, trafik kazalarından arama-kurtarmalara, intihar girişimlerinden sokak hayvanlarının kurtarılmasına kadar birçok alanda hizmet verdiğini vurguladı. Ayrıca, itfaiye teşkilatının 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ve her zaman hazır olduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında, itfaiye personeliyle bir araya gelinen etkinliklerin yanı sıra İHH Yetim Çocuklar Projesi kapsamında anaokulu çocuklarına itfaiye tanıtım etkinliği düzenlendi. Minikler, itfaiye kıyafetlerini giyerek uygulamalı yangın söndürme eğitimi aldılar.

Ayrıca, Bursa itfaiyesinde görev almış ve vefat etmiş personeller için 2. Murad Camii'nde mevlit okutuldu ve program sonunda vatandaşlara aşure ikram edildi.