Potanın Tarzanlarının FIBA Europe Cup ana tablosundaki rakipleri ve fikstürü belli oldu. E grubunda mücadele edecek olan yeşil-beyazlı takım, Danimarka’dan Bakken Bears, İsveç’ten Nörrköpping ve Portekiz’den FC Porto ile aynı grupta yer aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının tarihi zaferlerinin ardından FIBA Europe Cup ana tablosundaki rakipleri de belli oldu. E grubunda ülkemizi temsil edecek olan Manisa BBSK, Danimarka’dan Bakken Bears, İsveç’ten Norrköpping ve turnuvaya şanslı kaybeden olarak gelen Portekiz’den FC Porto ile aynı grupta mücadele edecek.

Fikstür ise şöyle oluştu: 18 Ekim Çarşamba: Bakken Bears – Manisa BBSK

25 Ekim Çarşamba: Manisa BBSK – Norrköpping D.

1 Kasım Çarşamba: FC Porto – Manisa BBSK

8 Kasım Çarşamba: Manisa BBSK – Bakken Bears

15 Kasım Çarşamba: Norrköpping D. – Manisa BBSL

22 Kasım Çarşamba: Manisa BBSK – Porto



Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Potanın Tarzanlarının sırasıyla Danimarka, Portekiz ve İsveç deplasmanlarında oynayacağı maçlara gitmek isteyen taraftarlar için tur firmalarıyla görüşmeler planlanıyor. Manisa BBSK, yakaladığı sportif başarıyla spor turizmine de katkı sağlıyor. İç saha maçlarıyla da tüm dünyaya Manisa’mızın ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlanmış oluyor.