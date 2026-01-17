Furtunalıların peşlerine düşmesiyle Taş Köprü’de iki aile karşı karşıya geldi. Çıkan silahlı çatışmada Oruç omzundan ağır bir şekilde yaralandı.

Oruç’un ağır yaralanması Eleni’yi korkuturken, onu kurtarmak için annesi Melina’dan yardım istedi. Melina’nın savcıyla yaptığı iş birliğinden sonra Eleni, polisler tarafından gözaltına alındı.

Adil, Fadime’nin kendisini korumak için evlendiğini düşünerek boşanması için baskı yaparken, İso ve Fadime evliliklerinin aşka dayandığını anlatmaya çalıştı. Esme ise Fadime’nin kendi kaderini yaşamasını istemediğini belirterek onun Furtuna Konağı’na gelmesine karşı çıktı.

Bölüm, Adil’in tüm itirazlarına rağmen Fadime ile İso’nun yaptığı evliliği kabul ettiğini açıklaması ve Furtunalıları istemeye çağırmasıyla sona erdi. Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü, bu kararın sonuçlarını gözler önüne serecek gelişmelerle 23 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşacak.