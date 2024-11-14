Bursa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası'nda yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, hissesine istinaden aynı sermaye artışı için Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararında belirtilen, Orhaneli ilçesi, Söğüt Mahallesi, 148 ada, 1-45-46-47-48-49 parseller ve 147 ada 1-2 parsel sayılı taşınmazların tamamının BURULAŞ adına devri ile ilgili raporu oy birliği ile kabul edildi.

10 YIL SÜREYLE KİRALANDI

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olan ilimiz geneli 52 lokasyona 133 adet ATM cihazı konulmasına ilişkin ATM kabinlerinin 'Yapılması-İşletilmesi ve İşletme Süresi Sonunda Belediyeye Devredilmesi' kaydıyla 10 yıl süre ile kiralanması ile ilgili raporu oy birliği ile kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait, Nilüfer ilçesi, Yolçatı Mahallesinde bulunan Hikmet Şahin Kent Toptancı Hali ile İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesinde bulunan İnegöl Toptancı Hali'nin işletme hakkının Belediyemiz iştiraklerinden Tarım A.Ş.'ye 10 yıl süre ile devir edilmesi ile ilgili raporu oy birliği ile kabul edildi.

Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarının, Bursa ili 14 ilçede (Gürsu, Kestel, İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Harmancık, Keles ve Büyükorhan) cami halılarının temizlik ve yıkanmasına ilişkin Bursa İl Müftülüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması ile ilgili müşterek raporu oy birliği ile kabul edildi. Son madde komisyona havale edildi.

KARARIN İPTALİ KABUL EDİLDİ

Plan ve Bütçe - Hukuk - Ulaşım Komisyonları'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 24 Kasım 2015 tarihli ve 2015/891 Esas 2261 no.lu "10.000 m²'nin altında bulunan kapalı ve açık otopark olan yerlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilçe belediyelerince verilmesi" hakkındaki Kararının iptali ile ilgili müşterek raporu AK Parti ve MHP'nin oyu ile kabul edildi. Başkan Bozbey tekrardan gündeme getirilebileceğini açıkladı.