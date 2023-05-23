Nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı. Motosiklet kayıtlarında bir önceki aya göre yüzde 5,1 artış görüldü.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları'na yönelik istatistikleri yayımladı.

Buna göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 6,4 AZALDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette %21,7, traktörde ,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 arttı

Buna göre Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 119,5, motosiklette yüzde 85,7, kamyonda yüzde 37,0, kamyonette yüzde 31,1, otomobilde yüzde 30,4, traktörde yüzde 25,9, otobüste yüzde 17,8 artarken özel amaçlı taşıtta ise yüzde 14,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 27 milyon 114 bin 311 oldu.

NİSAN AYINDA 1 MİLYON 25 BİN 170 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69,7'sini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 67 bin 712 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Nisan döneminde 640 bin 414 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.