İzmit’te Bulduk Mahallesi ile Kandıra’daki Tatarahmet Mahallesini birbirine bağlayan Tatarahmet Köprüsü’nün yerine yenisi yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köprünün yıkım işlemlerini tamamladı. Mevcut köprünün yoğun yağışlardan dolayı hasar görmesi sonrasında tehlike oluşturması sebebiyle yıkımı sonrasında yeni köprünün yapım çalışmalarına başlanacak. Yıkılma tehlikesi bulunan mevcut köprü Büyükşehir ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı.

Birçok köyün bağlantısını sağlayan ve risk altında olan köprü yıkılmasının ardından yerine 184 metre köprü açıklığı bulunan 13 adet 75 santim yüksekliğinde öngerilmeli prefabrik kiriş kullanılarak yeni bir köprü inşa edilecek. Proje kapsamında 100 ton donatı çeliği, 620 metreküp C30/37 hazır beton kullanılacak. Ayrıca 900 metreküp moloz taş inşaatı ve 800 metrekare harçlı pere imalatları da yapılacak.