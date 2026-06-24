Karne heyecanını eğlenceyle taçlandıracak şenlik kapsamında çocuklar; tiyatro gösterilerinden konserlere, müzikallerden sahne etkinliklerine kadar dopdolu bir tatil başlangıcı yaşayacak. Kestel Belediyesi, sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayan organizasyonlarla da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği, etkinliklerle ilçedeki çocukları sanat ve eğlence dolu günlerde buluşturacak.

Çocuklara unutulmaz bir tatil armağan etmeyi amaçlayan program, renkli sahneler, kahkahalarla dolu gösteriler ve birbirinden özel etkinliklerle Kestel Amfi Tiyatro dört gün boyunca çocukların neşesine ev sahipliği yapacak.

Karne Şenliği kapsamında düzenlenecek etkinlikler, 26 Haziran Perşembe günü Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek açılış programıyla başlayacak. Saat 19.00'da sahne alacak olan sevilen sanatçı Burak Onurlu, seslendireceği şarkılar ve sahne performansıyla çocuklara unutulmaz bir akşam yaşatacak. Şenlik programı, 27 Haziran Cuma günü sahnelenecek çocuk tiyatrolarıyla devam edecek. Saat 17.00'de 'Neşeli Dünyam', saat 19.00'da ise 'Ormanlar Kralı Aslan' adlı tiyatro oyunları minik izleyicilerle buluşacak.

Karne Şenliği'nin son günü olan 28 Haziran Cumartesi günü ise çocuklar birbirinden renkli etkinliklerle eğlenceye doyacak.

Saat 17.00'de sahnelenecek 'Maceracı Yüzgeçler' adlı tiyatro gösterisinin ardından, saat 19.00'da çocukların ilgiyle takip ettiği 'Z Takımı' müzikali Amfi Tiyatro'da sahne alacak. Birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı programla çocuklar, yaz tatiline eğlence dolu bir başlangıç yapma fırsatı bulacak.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, çocukların karne heyecanını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yaz tatiline coşkulu bir başlangıç yapmaları için özel bir program hazırladıklarını ifade etti. Çocukların bir yıl boyunca büyük emek verdiğini vurgulayan Başkan Erol, Kestel Belediyesi olarak bu emeği alkışlamak ve çocukların sevincine ortak olmak istediklerini söyledi.

Başkan Erol, 'Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Karne Şenliği ile çocuklarımızı müzikle, tiyatroyla, eğlenceyle ve birbirinden güzel etkinliklerle buluşturacağız. Amfi Tiyatro'muz günler boyunca çocuklarımızın neşesiyle dolacak, kahkahaları Kestel'imizin dört bir yanında yankılanacak. Onların unutamayacağı bir tatil başlangıcına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bu güzel coşkuya ortak olmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kestel Belediyesi'nin çocuklara yönelik yatırımlarının ve sosyal projelerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Erol, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.