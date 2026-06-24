

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından İnegöl ilçesinin Huzur Mahallesi'nde yer alan Gül Caddesi'nde 550 metre, Akasya Caddesi'nde 450 metre, 14. sokakta 200 metre, 7. sokakta 160 metre ve 57. sokakta 200 metre olmak üzere toplam 1560 metre uzunluğunda asfalt kaplama gerçekleştiriliyor.



"Kış dönemine rahat ve huzurlu gireceğiz"

Yapılan çalışmadan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür eden Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu, "Huzur Mahallesi'nde asfalt çalışması elzemdi, aciliyeti vardı.İnşallah bu güzel çalışmaların devamını diliyoruz. Yaz döneminde asfalt çalışmamızı bitirip kış dönemine rahat ve huzurlu gireceğiz inşallah." diye konuştu.