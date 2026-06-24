Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü değerler, üretkenlik, problem çözme ve azim gibi becerileri desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, bir çocuğun bilgi ve kararlılıkla yaşadığı topluma nasıl katkı sağlayabileceğini anlatan filmi büyük ilgiyle takip etti.

Açık havada gerçekleştirilen sinema gösterimi, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunarken ailelerin de okul ortamında bir araya gelmesine imkân sağladı. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen etkinlik, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Okul sınıf öğretmeni Zafer Demirbilek tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin sadece akademik değil; sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerini destekleyen faaliyetlere önem verildiği belirtilerek, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade edildi.

Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıtlı İlkokulu, öğrencilerin sanatla, kültürle ve hayatın içinden örneklerle buluşmasını sağlayan etkinliklerle eğitim ortamını zenginleştirmeyi sürdürüyor.