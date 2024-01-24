Kocaeli’de karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik başlatılan "Çık Dışarıya Oynayalım Tatil Şenliği" başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki çocuk hizmetleri birimi tarafından hazırlanan Çık Dışarıya Oynayalım Tatil Şenliği’nde akıl ve zeka gelişimine destek sağlanan atölyeler, atletizm parkurları, çocukların ilgi ile izledikleri tahta bacaklar, robot adamlar ve daha pek çok etkinlikler yer aldı. Çocukların aileleri ile birlikte yoğun katılım gösterdiği şenlikte hem eğlenen hem de öğrenen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Çocukların ilgisini çeken, eğitici, eğlendirici ve rahatlatıcı etkinliklerin yer aldığı şenlik, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çocukların bir araya gelip yarıyıl tatilinin keyfine vardıkları şenlik, 24 Ocak Kartepe’de yer alan Özdilek Alışveriş Merkezinde, 26 Ocak Başiskele Symbol Alışveriş Merkezinde, 30 Ocak Gebze Center Alışveriş Merkezinde, 2 Şubat’ta ise 41 Burda Alışveriş Merkezinde gerçekleşecek.