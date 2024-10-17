Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ, 2543 metre yüksekliğiyle sezonun ilk karını aldı. Geçen yıl kasım ortasında başlayan kar yağışı, bu yıl daha erken bir tarihte gerçekleşti. Hava sıcaklığı 1 ile 3 derece arasında ölçülürken, yarın en düşük sıcaklığın -1, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulunduğunu belirten Türkiye Uluslararası Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, "An itibariyle Uludağ'a kar yağışı başladı. Doğası ve iklimiyle önemli zirvelerden bir tanesidir. Geçtiğimiz senelerde biraz geç yağması sebebiyle kötü bir sezon geçirmiştik. Ancak bu sezon erken yağdı. Herkesin yüzü gülüyor. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Herkesi Uludağ'a veya Türkiye'nin diğer dağlarına gitmesini istiyoruz" dedi.