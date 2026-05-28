Tuzla Belediyesi zabıta, veteriner işleri ve temizlik ekiplerinden oluşan özel bir komisyon, ilçe genelindeki kurban satış alanlarında kapsamlı bir denetim mekanizması oluşturdu. Ekipler, kurbanlıkların sağlık ve uygunluk kontrollerinin yanı sıra alanın hijyen standartlarını ve fiyat etiketlerini de yakından takip ediyor.

Kurbanlık vasfı taşımayan hayvanlara 'X' işareti

Süreçle ilgili detayları paylaşan Tuzla Belediyesi Veteriner Hekimi Saime Yalıncaklı, bayram öncesinde sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 'İlçemize getirilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri, pasaportları ve sağlık durumlarını titizlikle kontrol ediyoruz. Kurbanlık vasfı taşımayan hayvanları 'X' işaretiyle işaretleyerek vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenmesini sağlıyoruz' dedi.

Bayram öncesi, sırası ve sonrasında ilaçlama ekiplerinin görev başında olacağını vurgulayan Yalıncaklı, şunları kaydetti:

'Vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlıklı bir ortamda kesebilmeleri için destek veriyoruz. Ayrıca muhtemel durumlar için 'kaçan boğa timleri' kurduk. Sürecin hijyenik, sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlanması için ekiplerimizle sahadayız.'

Belediyenin oluşturduğu bu komisyon, bayram boyunca denetimlerini sürdürerek vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesini hedefliyor.