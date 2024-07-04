Yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Tatlıpınar Enerji, 2024 yılının ilk üç ayında kârını yüzde 75 oranında artırarak 132 milyon TL’ye çıkardı. 2024’e iyi bir giriş yaptıklarını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “2023 yılını başarılı bir şekilde kapattıktan sonra bu yılda hedeflerimiz doğrultusunda büyümemizi sürdürüyor, kârlılığımızı artırıyoruz. Geçen yıldan beri gerçekleştirdiğimiz satın almalar ve yeni yatırımlarımızın bilançomuza yaptığı olumlu katkıları görmeye başladık” dedi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Tatlıpınar Enerji, 2024 yılının ilk üç aylık bilançosunu açıkladı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, Tatlıpınar Enerji’nin üç aylık kârı, yüzde 75 oranında artarak 132 milyon TL’ye çıktı. 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla şirket hasılatı ise yüzde 30,04 oranında artışla 446 milyon 566 bin TL olarak gerçekleşti. Faaliyet kârını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,17 oranında artırarak 168 milyon 756 bin TL’ye çıkaran şirketin aktif büyüklüğü de bu rakamlar sonrasında yüzde 10 büyüyerek 9 milyar 714 milyon TL’ye ulaştı.

2023 yılını oldukça başarılı bir performansla geride bıraktıklarını, bu yıla da aynı tempoyla giriş yaptıklarını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “2024 yılının ilk üç aylık bilançosu hem şirketimizin hem de ülkemizdeki yenilenebilir enerji sektörünün sahip olduğu potansiyeli net bir şekilde ortaya koyuyor. Bilançomuzun tüm kalemlerinde önemli artışlara imza attık. Üç aylık kârımızı yüzde 75 oranında artırarak 132 milyon TL’ye çıkardık” dedi.

Şirketin 2023 yılı sonunda ve bu yılın ilk aylarında önemli satın almalar gerçekleştirdiğini anımsatan Kutluğ, “Hem yeni satın almaların hem de planlı olarak yürüttüğümüz kapasite artışlarının meyvelerini yıl içinde toplamaya devam edeceğiz” dedi.

Kutluğ, açıklamalarına şöyle devam etti. “Halihazırda yönetiminde söz sahibi olduğumuz, 51 rüzgâr türbininden ve 3 adet HES türbininden oluşan toplam 263,85 MW’lık yenilenebilir enerji santrallerimize ek olarak Tatlıpınar projesinde 54,15 MW GES, Kürekdağı projesinde 13,50 MW RES, Esenköy projesinde 12,60 MW RES, Umutlu projesinde 5 MW GES olacak şekilde toplamda 85,25 MW kapasite artışı yapacağız. Yeni RES ve GES kapasite artışları sonucunda işletmedeki kurulu gücümüzü; 26,10 MW RES, 59,15 MW GES kapasite artışı olmak üzere yaklaşık 85,25 MW kapasite artışı ile 349,10 MW’a kademeli şekilde çıkartmayı hedefliyoruz.”