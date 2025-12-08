Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kişi, arkadaşının ofisinin iş yerindeki çalışmaları incelerken, kartonpiyer tavan çöktü. Tavandan iş yerine inen şahıs yara almadan kurtuldu.

Olay, ilçenin Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Sinan Sevindik’e ait 2. kattaki iş yerinde tadilat yapıldığı esnada arkadaşı Mustafa Çöp, ziyarete geldi. Bu esnada ofisin çatısındaki asma katta çalışan kişileri izleyen Mustafa Çöp, dalgınlıkla tavanın kartonpiyerlerine bastı. Adım atar atmaz çöken tavandan ofise inen Mustafa Çöp, olayı yara almadan atlattı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Olayın yaşandığı anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Çatı çatındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mustafa Çöp’ün, tavan kısmındaki kartonpiyere ayak basması ile birlikte ofise düştüğü anlar yer aldı. Ofis içerisindeki kamerada ise Mustafa Çöp’ün, tavanı delerek ofis içerine düştüğü anlar görüldü.

Olayı anlatan Mustafa Çöp, "Arkadaşıma ziyarete gelmiştim, o esnada çalışan ustalara bakıyorum ve boşluğa bastım. O sırada kendimi alt katta buldum ve duruma epey güldük. Çok şükür yara almadım, hafif sıyrıklar var" dedi.