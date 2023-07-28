Balıkesir’in Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti. Canlı, ilçedeki spor faaliyetleri ile ilgili bilgi verirken, Edremit’te yaşayan Şehit ve Gazi yakınlarıyla ilgili destek istediği, TFF Başkanı Büyükekşi, Edremit’te ki şehit ve gazi yakınlarını milli maça davet etti.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can’ı ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Canlı, yeniden seçilen TFF Başkanı Büyükekşi ile Yönetim Kurulu Üyesi Can’ı tebrik ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Edremit ilçesindeki sportif faaliyetler ve Edremit Belediyesi’nin spora yönelik yatırımları hakkında bilgi verdi.

Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları’nın dünyada en bol oksijene sahip yerlerin başında geldiğini belirterek spor kulüpleri tarafından tercih edilen Bolu ve Afyon gibi Kazdağları’nın da kamp alanı olarak değerlendirebileceğini ifade etti.

TFF Başkanı Büyükekşi ziyaret nedeniyle Canlı’ya teşekkür ederek, TFF olarak ülkenin dört bir yanında ki sportif faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirterek Edremitlilere selamlarımı gönderdi. Başkan Büyükekşi, Edremit’te yaşayan şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerini A Milli Takımın oynayacağı ilk maçta stadyuma davet etti.

Ziyarette Başkan Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, Tayfun Canlı’ya Milli takım forması hediye etti. Canlı ise “Bir dönem futbol oynamış her sporcunun hayali olan Ayyıldızlı Milli Takım formamızı almaktan gurur ve onur duydum.” ifadelerini kullandı.