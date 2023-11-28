Sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve eşi Özlem Öz çifti, Dilan-Engin Polat soruşturmasının ardından gizlilik ve erişim engeli kararıyla birlikte savcılık incelemesine tabi tutuldu. Toplamda 600 fenomenin incelendiği süreçte, Öz çifti hakkında başlatılan soruşturmanın yalnızca buz dağının görünen yüzü olduğu ortaya çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, toplumun gözü önünde geçen değişimle birlikte şatafatlı yaşamlarının ardındaki gerçeklerle yüzleşiyor. Milyonlarca liralık naylon fatura düzenleyerek para aklama faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen Polat çifti, bu skandalın ortaya çıkmasının ardından beraberinde birçok kişiyle birlikte tutuklandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekipleri, sadece Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftini değil, paylaşımlarıyla dikkat çeken tüm fenomenleri de yakından inceleme altına aldı. Bu süreçte ortaya çıkan detaylar, sosyal medya üzerinden elde edilen kazançların ardındaki gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Soruşturma, toplumun gözde isimlerinin sadece sosyal medya üzerinden değil, aynı zamanda mali faaliyetleriyle de yakından incelenmesini sağlıyor.