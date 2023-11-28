CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Özgür Özel, 'Baba evi' çağrısını tekrarlayarak çeşitli nedenlerle partiden uzaklaşan ancak çağrıya icabet edip geri dönenlere teşekkür etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Özel, Eğitim-İş'in raporundan bahsetti. Öğretmenlerin yüzde 70'den fazlasının geçinmek için ikinci iş yaptığını ya da borç aldığını belirten Özel, öğretmenlik meslek kanununun daha iyi hale getirilmesi çağrısı yaptı. Özel, öğretmenlerin tamamının kadroya geçirilmesi ve mülakatın kaldırılması gerektiğini söyledi.

TAHİR ELÇİ MESAJI

8 sene önce Diyarbakır'da katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi anan Özgür Özel, Elçi'nin davasının sürüncemede bırakıldığını belirterek şu ifadelere değindi: "Elçi ailesi adaleti bulduğuna inanana kadar ve cinayetin aydınlatılması Türkan Elçi'nin içine sinene kadar bu işin takipçisi olacağız. Cinayeti işleyen eller yargılanana kadar olayın peşini bırakmayacağız"

İMAMOĞLU'NA BİR TEŞEKKÜR DAHA

İstanbul'da Büyükdere'de katıldığı açılıştan bahseden Özel, "Adında Atatürk olan bir yer açtık. Bir tarafı eğitim kurumu, bir tarafı yeşillik. Oraya emek veren ve belediye binası teklifine direnen belediye başkanlarımıza ve İstanbul'da yaptığı muhteşem işlerle İstanbulluların teveccühünü kazanan Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.

"İBB gibi CHP'li belediyeler sosyal belediyeciliğin kitabını yazmaya devam ediyor. Ben dahil bu kadar yakından takip ediyor olmama rağmen bilmediklerim olduğunu öğrendim" diyen Özel, ABB'nin sosyal belediyecilik faaliyetlerini de saydı.

YEREL SEÇİM İÇİN 'İŞBİRLİĞİ' MESAJI

Yerel seçimlere yönelik 'işbirliği' mesajı da veren Özel, "Bu belediyeleri İstanbul'da İstanbul ittifakıyla, genel olarak güzel, iyi, dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık. Bundan sonraki süreçlerde de siyasi partilerle işbirliğini konuşmaya ve daha fazla belediyeyi kazanmak için yapacağımız işbirliğine bütün partileri davet ediyoruz" dedi.

Sosyalist Enternasyonal liderlerine Gazze için yazdığı mektubu da hatırlatan Özgür Özel, "Filistin'deki katliamı durdurmak için solcular olarak üzerimize düşen her şeyi yapmalıyız" dedi.

ERDOĞAN'A GAZZE ÇAĞRISI

Filistin'e gitme niyetini de tekrarlayan Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da şu çağrıyı yaptı:

"Asıl görev Erdoğan'a düşüyor. Bütün siyasi parti başkanları olarak mutlaka sınır kapısına gitmemiz, bütün partilerin genel başkanlarıyla kol kola gidip duruşunuzu göstermelisiniz. Tek başına gidip orada bir şey yapmak yerine bütün partilerin iradesini ortaya koymanı bekliyorum. Bu konuda yanıt bekliyorum."

"SENDE VİCDAN VAR MI?"

Erdoğan'ın bir ev sahibi için kullandığı "Sende vicdan var mı" sorusunu da gündemine alan Özgür Özel, BirGün'ün Vakıflar Genel Müdürlüğü hakkındaki zam haberini hatırlattı. Özel, "Vakıflar Genel Müdürlüğü konutlara 2 bin TL'den 18 bin TL'ye çıkararak 9 kat zam yapıyor. Şimdi Erdoğan'a soruyorum: 'Sende vicdan var mı?'" dedi.