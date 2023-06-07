TBMM Genel Kurul, bugün saat 14.00'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edeceği mecliste, TBMM Başkanı seçimi yapılacak.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu bugün 30. Meclis Başkanlığı için seçim yapacak.

BAŞKAN ADAYLARI NETLEŞTİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliği'ne verdi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak.

Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.