TBMM Genel Kurulu, sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan kanun teklifinin görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor. Meclis, 31 Temmuz’a kadar sürecek olan yoğun çalışma takvimi kapsamında bugün Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni ele alacak.

Ziyaretçi yasağı, Meclis'te devam ediyor. Hayvan hakları savunucuları ve STK'ların olası protestolarını engellemek amacıyla, 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis, bu hafta da yoğun mesai harcamaya devam edecek. Genel Kurul'da, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’nin görüşülmesi, yeni yasama dönemine ertelenmiş durumda. Bu hafta partilerin grup toplantıları ve Meclis araştırma komisyonları ise yapılmayacak.

Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis’in yaz tatili süresince çalışmalarını sürdürecek.