Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı personeli arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, dostluk ve dayanışmanın arttırılması amacıyla 2024 yılı spor etkinlikleri kapsamında 24-25 Eylül tarihlerinde satranç turnuvası gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığı ve Meclis İnsan Kaynakları Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen turnuvaya 42 personel katıldı.

İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı İsmail Sert, turnuvanın açış konuşmasında yarışmacılara başarı dileklerinde bulundu.

Türkiye Satranç Federasyonu Fide Hakemi Ahmet Erol da konuşmasında yarışmacılara, müsabakanın kurallarına ilişkin bilgi verip başarılar diledi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre müsabakaya katılanlar arasında yapılan eşleşmenin ardından İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Sert’in hamlesiyle turnuva başladı.

Turnuvanın ilk turunda başarılı olan personel arasında ikinci turda kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Çekişmeli oyunlara sahne olan turnuvanın sonunda Araştırma Hizmetleri Başkanlığı personeli Mehmet Solak, yarışmanın birincisi olurken Destek Hizmetleri Başkanlığı personeli Mahmut Kantekin ikinci, İşletme Ve Yapım Başkanlığı personeli Hüseyin Koçer ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı