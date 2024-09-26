T.C.

BURSA

13. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/442 Esas

İLÂN METNİ

Davacı MUALLA AZIER (TC:1599***6206) tarafından açılan ve mahkememizde görülen 4721 sayılı TMK.'nun 386 ve devamı maddeleri kapsamında "Aile Yurdu Kurulmasına İzin Verilmesi" talepli davanın yapılan yargılaması sonucunda;

Bursa 13. Aile Mahkemesinden verilen 18.04.2024 tarihli 2023/442 Esas - 2024/295 Karar sayılı ve 24.06.2024 tarihinde kesinleşen ilâm ile; "Davacının "aile yurdu kurulması" talepli davasının KABULÜ ile "Bursa ili Nilüfer ilçesi İhsaniye mahallesi 2162 ada 1 parsel C blok Kat:4 bağımsız bölüm no:20"de tapuda kayıtlı taşınmazda 4721 sayılı TMK.'nun 386.maddesi uyarınca AİLE YURDU KURULMASINA,"

Karar verildiği ve mahkeme kararının Tapu Müdürlüğünce 04.07.2024 tarih ve 39067 yevmiye numarası ile tapuya şerh tesis işlemi ile yapıldığı hususu, 4721 sayılı TMK.'nun 390.maddesi gereği ilgililere tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur.