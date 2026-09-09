Antalya, Adana ve Mersin’de çıkan dört ayrı orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya ve Mersin’deki yangınların şiddetinin azaldığını bildirirken, Adana’da üç ilçeyi etkileyen alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ANTALYA’DA RÜZGAR YANGINI YENİDEN BÜYÜTTÜ

Antalya’nın Aksu ve Kepez ilçelerinde pazartesi akşamı başlayan orman yangını üçüncü gününde de etkisini sürdürüyor. Gün içerisinde büyük ölçüde zayıflayan alevler, akşam saatlerinde kuvvetlenen rüzgarla birlikte yeniden büyüyerek bazı yerleşim alanlarına ulaştı. Havanın kararması nedeniyle durdurulan hava desteği, sabah saatlerinde yeniden devreye alındı.

Yangın riski nedeniyle Aksu ve Kumluca’da toplam 254 ev boşaltıldı. Kumluca’daki yangında 10 ev ile bazı seralar zarar görürken, güvenlik amacıyla Antalya-Isparta kara yolu ulaşıma kapatıldı. Yangının elektrik altyapısında yol açtığı hasar nedeniyle 2 binden fazla aboneye enerji verilemedi. Gece boyunca sürdürülen müdahaleler sonucunda alevlerin etkisinin yeniden azaltıldığı bildirildi.

MERSİN'DEKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde, muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personelin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sayesinde yangının enerjisi düşürülürken, alevleri tamamen kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ADANA'DA YANGIN 3 İLÇEYE SIÇRADI

Adana'nın Kozan ilçesinde salı günü iki farklı noktada patlak veren yangınlardan Düzağaç mevkisindeki alevler kontrol altına alındı. Ancak Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan diğer yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek komşu ilçeler Aladağ ve İmamoğlu'ndaki ormanlık alanlara sıçradı.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme faaliyetlerine sabah saatlerinde hava araçları da katıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği duyuruldu. Bölgede şu ana kadar 130 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.