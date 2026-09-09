Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 759 TL’den alınırken, 6 bin 840 TL’den satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 178 TL, satış fiyatı ise 6 bin 396 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın 3 bin 713 TL’den alınırken, 4 bin 936 TL’den satışa sunuluyor.

Çeyrek altın 11 bin 24 TL alış ve 11 bin 158 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 840 TL, satış fiyatı ise 10 bin 960 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın 22 bin 74 TL’den alınırken, 22 bin 310 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 43 bin 945 TL, satış fiyatı ise 44 bin 476 TL olarak uygulanıyor.