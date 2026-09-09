ABD’nin İran’a ait ham petrol tankerlerini hedef almasının ardından bölgede yükselen tansiyon, İran’ın karşılık vermesiyle yeni bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün’de Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Al Azraq Üssü’ne çok sayıda katı ve sıvı yakıtlı balistik füze gönderildiğini açıkladı.

DMO tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, saldırının ABD’nin eylemlerine karşı “saldırganları cezalandırmak” amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Füze saldırısında üssün kritik noktalarının hedef alındığı ifade edilirken, ABD’ye ait F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlanma alanları ile uçak sığınaklarının vurulduğu öne sürüldü. İran tarafı, füze isabetlerinin üste ciddi hasara yol açtığını bildirdi.

CENTCOM’DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ürdün hava sahasında ilerleyen füzeler bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ÜRDÜN ORDUSU: 18 FÜZE İMHA EDİLDİ

Ürdün Silahlı Kuvvetleri de İran tarafından ülkeye yönelik füze saldırısı düzenlendiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin toplam 20 İran füzesine müdahalede bulunduğu belirtildi.

Ürdün ordusu, füzelerden 18’inin havada etkisiz hale getirildiğini, kalan 2 füzenin ise yerleşim bulunmayan bölgelere düştüğünü açıkladı. Saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

DMO ayrıca, ABD'ye ait "USS Delbert D. Black (DDG-119)" ve "USS John Paul Jones (DDG-53)" güdümlü füze destroyerlerine başarılı saldırılar düzenlendiği ve bu gemilere ciddi hasar verildiği öne sürüldü. DMO ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin her türlü askeri saldırganlığına yanıt verme konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, İran'ın düşmanlarına "yanlış hesaplardan kaçınma" uyarısı yapıldı. İran'ın ABD savaş gemilerine ciddi hasar verildiği yönündeki iddiası, henüz ABD makamları tarafından doğrulanmadı.

ABD, İRAN TANKERLERİNİ YENİDEN VURDU

İran'ın tehdidi, ABD'nin 8 Eylül'de İran'a ait birden fazla petrol tankerine saldırmasının hemen ardından geldi. AP'nin aktardığına göre ABD'li bir yetkili, saldırıların bir Amerikan savaş gemisine yönelik yeni İran füze girişimlerine karşılık gerçekleştirildiğini söyledi.

İran devlet televizyonu da ABD saldırılarının Hark Adası çevresi ile Hürmüz Boğazı'na yakın Cask kıyılarında gerçekleştiğini duyurdu.

HARK ADASI YAKININDAKİ TANKER HEDEF ALINDI

İran medyasına göre ABD güçleri, Hark Adası yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerini hedef aldı. Tanker mürettebatının tahliye edildiği ve ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Hark Adası, İran'ın petrol ihracatı açısından en kritik merkezlerden biri konumunda.

CASK KIYILARINDA 2 TANKERE DAHA SALDIRI

İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti açıklarında da iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını bildirdi. Gemilerde bulunan personelin küçük botlarla kıyıya taşındığı belirtildi.

ABD'nin son saldırılarındaki can kaybı veya yaralanma bilançosuna ilişkin henüz kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı.

5 EYLÜL'DE DE 3 TANKER VURULMUŞTU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 5 Eylül'de de İran Devrim Muhafızları'nın iki ABD savaş gemisine balistik füze fırlattığını belirterek buna karşılık üç İran petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı.

CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki M/T Downy ile Cask yakınlarındaki M/T Stark 1'i devre dışı bıraktığını, Umman Körfezi'ndeki M/T Kylo'yu ise tamamen imha ettiğini duyurmuştu.

BASRA KÖRFEZİ'NDE TANSİYON DAHA DA YÜKSELDİ

İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki tankerleri doğrudan hedef almakla tehdit etmesi, çatışmanın ticari deniz trafiğine daha fazla yayılabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Bahreyn, ABD Donanması'nın 5. Filo karargâhına ev sahipliği yaparken, Kuveyt'te de Amerikan askeri varlığı bulunuyor. İran, daha önce de ABD saldırılarına destek verdiğini öne sürdüğü Körfez ülkelerindeki Amerikan askeri tesislerini hedef aldığını açıklamıştı.

İran'ın son uyarısıyla birlikte bölgedeki gerilim artık yalnızca ABD ve İran askeri unsurlarıyla sınırlı kalmıyor. Petrol tankerlerinin doğrudan hedef gösterilmesi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki ticari deniz trafiği açısından yeni bir risk oluşturuyor.