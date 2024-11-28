T.C.

BURSA

8. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2023/1038 Esas

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Ortaklar Köyü/Mahallesi, Cilt No:91, Hane No:63'de nüfusa kayıtlı, **/**/1996 doğumlu, 1*****4 TC Kimlik Numaralı davalı Yağmur BULAT'ın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden 20/11/2024 tarihli heyet tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporunun tebliğine karar verilmiş olup, heyet tarafından hazırlanan raporda Çocuk Nisanur'un davacı gözetiminde yaşadığı, ihtiyaçlarının davacı tarafından karşılandığı, çocuk Nisanur'un davacı anneanne yanında sabit ve güvenli bir düzende yaşadığı, davalı anne yanında ise ihtiyaçlarının ihmal edilmiş olabileceği ve çocuğun anne yanında yaşamasının çocuğun iyilik halini tehlikeye düşürebileceği izlenimlerinin edinildiği, çocuk Nisanur Kaya’nın velayetinin davalı Yağmur Bulat’tan kaldırılabileceği ve davacı Emine Kara’nın çocuğa vasi olarak atanabileceği, çocuk Nisanur’un anne yanında bakım ve gözetim ihtiyaçlarının ihmal edildiğini, çocuğun yaşadığı süreçten fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak olumsuz etkilendiğine yönelik anneanne beyanları ve ilişkili çocuğun görüşmedeki söylem ve davranışları gözetilerek çocuk Nisanur Kaya hakkında çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının değerlendirilmesi, takibi ve korunması, diş tedavisinin sağlanması ve sürdürülmesi hususlarında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Madde 5/d kapsamında Sağlık Tedbiri uygulanmasının yararlı olacağına dair rapor hazırlandığı, davalı Yağmur BULAT'a sosyal inceleme raporunun tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, rapora karşı itiraz dilekçesi sunabileceğini ( HMK 281 md), aksi halde rapora itiraz etmekten vazgeçmiş sayılacağı hususu sosyal inceleme raporu yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur