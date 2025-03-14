Örnek No:55*

T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA

İCRA DAİRESİ

2024/720 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/720 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Mustafakemalpaşa İlçe, OVAAZATLI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 0 Ada, 3849 Parsele kain "Avlulu Kargir Ev ve Samanlık"

Adresi : Ovaazatlı Mah. Bilgiç Sok. No:17 Mustafakemalpaşa/Bursa Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 772 m2

İmar Durumu : Mustafakemalpaşa Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün E-94947847-115.02.01-79850

nolu yazı ekinde, “Ovaazatlı Mahallesi 3849 no.lu parsel Bursa İli,1/1.000 ölçekli ,Ovaazatlı Uygulama İmar Planında, 2 kat , Konut Alanı sınırları içerisinde kalmakta” olduğu belirtilmiştir

Kıymeti : 1.679.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 14:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 14:27

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.