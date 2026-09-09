Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında Selanik’ten Türkiye’ye gelen ve farklı şehirlerde yaşayan mübadillerin torunları 103 yıl sonra Cerrah Mahallesi’nde buluşacak.

1923 yılına kadar Ermeni köyü olarak kalan Cerrah Mahallesi’nde büyük değişime neden olan Selanik Karacaova Mübadilleri, sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde yaşayan akrabalarla tanışarak devasa büyüklükte organizasyonlar yapmaya başladılar.

Bugüne kadar başta İzmir, Çanakkale, Edirne, İzmit ve Balıkesir olmak üzere 10 ayrı lokasyonda buluşan binlerce kişiden oluşan akrabaların son durağı Cerrah Mahallesi olacak.

10 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Karacaova Mübadilleri ismiyle anılan akraba grubuna mensup İnegöl’den 6 bin, farklı şehirlerden ise 4 bin kişinin bir araya geleceği açıklandı.

İNEGÖL OTELLERİ DOLDU, BURSA’DAN OTEL TUTULUYOR

Tarihi buluşmaya katılmak isteyen binlerce kişi İnegöl otellerini doldurdu. 12-13 Eylül tarihlerinde İnegöl’de ki otellerde ki doluluk oranı %100 seviyesine ulaştı. İnegöl dışından gelen yüzlerce kişi otellerde yer bulamadığı için Bursa otellerine yönlendirilmeye başlandı.

CERRAH TARİHİ BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Tarihi organizasyon için geri sayım başlarken, komite başkanlığını yapan İsmail Kahraman gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

12 Eylül’de festival havasında akraba buluşması yaşanacağını söyleyen Kahraman, “Mübadele torunları olarak bizler o günlerin hatıralarını yaşamak, mübadeleyle gelmiş akrabalarımızla buluşacağız. 11. buluşma Cerrah’ta olacak. Şehir dışından gelen 3 bin 500-4 bin kişilik bir misafir grubumuz olacak. Bunun yanında da Cerrah’ta da bir o kadar Selanik göçmeni var. Toplamda 10 bin kişilik akraba buluşması olacak” diye konuştu.

250 TEPSİ BÖREK VE CERRAH FASÜLYESİ İKRAM EDİLECEK

Organizasyon için günlerdir çalıştıklarını söyleyen İsmail Kahraman, “Cerrah muhtarlığı , Sevdam Cerrah Derneği, Cerrahspor kulübümüz, cami ve Kur’an Kursu derneğimizle birlikte bir komisyon kurduk. Bu komisyonla birlikte hazırlıklarımıza başladık. Program cumartesi günü saat 7’de çorba ikramıyla başlayacak. Daha sonra 11.30-14.00 arası öğle yemeğimiz var. Yemeğimizde coğrafi işaretli kuru fasulyemiz var. Yanında pilav, helva ve yine Cerrah’a özgü köy biberi olarak bilinen ama bizde Karacaova biberi olarak adlandırdığımız közlenmiş biberimizle birlikte ayranlarımız ikram edilecek. 14.30 gibi protokol konuşmaları var. Daha sonra Cerrah’lı hanımların hazırladığı 250 tepsi civarı böreklerimizi ikram edeceğiz. Onun akabinde Edirne Belediyesi’nin bandosu sahne alacak. 2 tane sanatçı kardeşimizin sahne alması ve finalde de Cüneyt Şentürk sanatçımızın sahne almasıyla birlikte cumartesi akşamına kadar dolu dolu bir program yapacağız.” dedi.

İNEGÖL TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Karacaovalıların akraba buluşmasının ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Kahraman, “İlçemize ilk defa gelecek olan binlerce misafirimiz olacak. İlçenin tanıtılması açısından büyük bir şans olacağını düşünüyoruz. İnegöl’ün bir anlamda turizm potansiyelini öne çıkaracağız. Hem tanıtımına hem de ekonomisine katkı sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duruyoruz” dedi.