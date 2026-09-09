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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ayşe Ö.’ye çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatma Y. (34) yönetimindeki 26 AKG 674 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ayşe Ö.’ye (47) çarptı.

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