Kaza, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatma Y. (34) yönetimindeki 26 AKG 674 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ayşe Ö.’ye (47) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ayşe Ö.’ye çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Yaralı kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ