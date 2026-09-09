Öznur ALKAN kimdir?

31 Temmuz 2003 tarihinde Çanakkale’nin Biga ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin İnegöl’e taşınması sonrası, İlkokulu 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda Ortaöğretimini ise Sezai Karakoç Ortaokulu’nda tamamladı. Ticaret Meslek Lisesi'nden 2021 yılında mezun oldu ve aynı yıl Kocaeli Üniversitesi'nde Gazetecilik bölümünü kazandı. 2025 yılında üniversite eğitimini bitirerek Yıldırım Gazetesi’nde göreve başladı.

İNEGÖL’ÜN EN GENÇ KADIN MUHABİRİ

İlk çalışma yeri olan Yıldırım Gazetesi’nde daha 22 yaşında muhabir olarak göreve başladı. Bursa ve İnegöl’ün yerel gündemini başarıyla takip eden isimlerden biri oldu. İlçe genelinde Turkuaz basın kartına sahip olan en genç kadın muhabir olmasıyla dikkat çekiyor.

HEM GENÇ HEM DİNAMİK

Asayişten, eğitime, spordan siyasete kadar pek çok alanda etkin olan Öznur Alkan, genç yaşına rağmen dinamik bir kişilikle öne çıkıyor.

EN BÜYÜK HAYALİ “ÖDÜLLÜ GAZETECİ” ÜNVANI ALMAK

Haberleri titizlikle yazması ve incelemesi, olayları sorgulayıcı bir biçimde ele almasıyla tutucu bir tavır sergilemesiyle meslektaşları tarafından sevilmeyi başaran genç kadın gazetecinin en büyük hayali ise yaptığı özel bir haberden dolayı yılın gazetecilik ödülüne layık görülmesi.

HANGİ BURÇ?

Temmuz ayının son gününde doğan Alkan, aslan burcudur.

HOBİLERİ NELER?

Kitap okumayı seven Alkan en çok polisiye türüne ilgi duyuyor. Agatha Christie, Ahmet Ümit ve Tess Gerritsen en sevdiği yazarlar arasında yer alıyor. Müzik dinlemeyi sevdiğini belirten Alkan, slow müziklere ilgi gösteriyor.