Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Kademeli Emeklilik Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, KOZA TV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Uğurlu, sürecin siyasî hesaplarla yürütülmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Açıklamalarında EYT düzenlemesinin de geçmişte seçim öncesi çıkarıldığını hatırlatan Uğurlu, toplumsal mağduriyetlerin oy potansiyeli olarak değerlendirilmesini eleştirdi. Uğurlu, süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"EYT seçime dayalı çıkarıldı. Kaybedecek olsam bile çıkarılmam denilen yasa, seçimden birkaç ay kala apar topar çıkarılıyorsa pekala kademeli emeklilik de çıkarılabilir. Seçime endeksli olmayı, bu ülkedeki hiçbir adaletsizliğin seçime endeksli olmasını istemezdik. Maalesef toplumsal mağduriyetler oy potansiyeli olarak görülüyor ve tamamen seçim getirisi, götürüsü olarak bakılıyor."

Mevcut sistemdeki prim ve yaş adaletsizliğine dikkat çeken EMADDER Başkanı, aynı şartlarda çalışan bireyler arasında yıllara varan uçurumlar oluştuğunu ifade etti.

Kendi çalışma hayatından örnek veren Uğurlu, "Benim dernek başkanı olarak 10 bin prim günüm var. Yanımda 6 bin günle emekli olmuş arkadaşlarımla beraber çalışıyorum, ama ben 15 sene daha bekleyeceğim. Bu hiçbir vicdana, hiçbir yasaya, hiçbir ekonomiye sığmaz" dedi.

Uğurlu, SGK’nın son yıllarda gelir-gider dengesi açısından kâr eden bir yapıya ulaştığını belirterek, kademeli emeklilik meselesinin Orta Vadeli Program gibi gerekçelerle ertelenemeyeceğini ifade etti.

Kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlara da çağrıda bulunan Uğurlu, medyada yer alan söylenti ve iddialara temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi. Resmî bir düzenleme için esas alınması gereken tek kaynağın Resmî Gazete olduğunu vurguladı.

Rehavete kapılmadan mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirten Uğurlu, "Kademeli emeklilik şu an bu ülkenin en büyük gündemi ve en büyük adaletsizlik sorunlarından birisidir. Yaklaşık 4,5 haneyi ve ailesiyle birlikte 12 milyonluk bir oy potansiyelini ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

İktidar ve bakanlık kapılarının kendilerine açıldığını ancak yetkililerin sorunu sözlü olarak kabul etmesine rağmen somut bir adım atmadığını dile getiren Uğurlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz sadaka ya da lütuf istiyormuş konumuna düşürülmekten çok rahatsızız. Bizler kendi hakkımızı istiyoruz. Kademeli emeklilik sorununu görmeyen iktidara kademeli emeklilik bekleyenler kesinlikle oy vermeyecek. Vatandaş olarak elimizdeki tek argüman oyumuzdur. Muhatap bulana kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."