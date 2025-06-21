Törende konuşan Güler, yeni tesisin Elazığ’da yer alacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu şehrin hem tarihi kimliğine hem de Atatürk’ün verdiği adına vurgu yaptı.

ASFAT AŞ'nin ana yükleniciliğinde, Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulacak tesisin önemine değinen Güler, bu yatırım sayesinde zırhlı muharebe araçları ve lojistik destek unsurlarının motor ve şanzıman sistemlerinin modern teknolojiyle yenileneceğini ifade etti. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki hareket kabiliyeti ve lojistik gücünün daha da artacağına dikkat çekti.

Güler ayrıca, bu tesisin milli savunma sanayisinin gelişimine katkı sunacağını, yerli üretim oranını artıracağını ve bölge ekonomisine istihdam, altyapı ve bilgi birikimi açısından önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Projeye emeği geçecek tüm personele teşekkür ederek, tesisin ülkeye, millete ve Silahlı Kuvvetler’e hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girilen bu süreçte "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine değinen Güler, savunma sanayisinde daha büyük başarılar için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak konuşmasını tamamladı.