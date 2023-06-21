Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda yeni dönemin başlamasının ardından gözler faiz kararına çevrildi. Yeni faiz kararı ile birlikte piyasaların beklentisi ne yönde? TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Mayıs ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,5'te bıraktı.

EKONOMİ POLİTİKALARINDA NE TÜR DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı:

TCMB, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "akılcı politika yapımına" dönüş çağrısının ardından, 22 Haziran'daki toplantısında Ortodoks politika düzlemine geçerek son 2 yıldaki gevşek duruşundan muhtemelen uzaklaşacaktır. Merkez bankasının sıkılaştırma döngüsünü başlatmasının yanı sıra, son 2 yılda kredi mekanizmasını ve liralaşmayı düzenleyen bir dizi karmaşık düzenleme ve uygulamalarını gevşetmeye başlayacağını da düşünüyoruz. Bu politikalarda nasıl bir yol izleneceği Merkez Bankası'nın politika kararından sonra açıklayacağı metinde daha çok netlik kazanacağı görüşündeyiz.

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