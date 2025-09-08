Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerinin üst üste ikinci hafta da yükseldiği belirlendi. ForInvest Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 5 Eylül’de sona eren haftada toplam rezervler yaklaşık 1,88 milyar dolar artış kaydederek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Böylece, 29 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolarla tarihi zirveye çıkan rezervler, 5 Eylül itibarıyla yaklaşık 180,2 milyar dolara yükselerek bu seviyeyi de aşmış oldu.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.