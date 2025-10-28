Dünya genelinde gelinlik ve abiye tasarımlarıyla tanınan "Oleg Cassini" markası, Türkiye ile ilgili önemli bir adım attı. 2000’li yılların sonlarında Türkiye pazarına giren marka, artık ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdı ve sosyal medya üzerinden Türkiye’den çekildiğini açıkladı.

Veda Mesajı Yayınladılar

Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız” ifadeleri kullanıldı.

Kapanış Kararının Nedeni Açıklanmadı

Şirket, Türkiye’den çekilme kararına ilişkin resmi bir gerekçe paylaşmadı. Ancak moda sektöründeki maliyet artışları, döviz dalgalanmaları ve genel ekonomik koşulların bu kararda etkili olduğu değerlendiriliyo