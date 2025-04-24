Böylece rezervlerdeki düşüş serisi beşinci haftasına taşındı.

Net uluslararası rezervlerdeki düşüş ise daha sınırlı oldu. 38 milyar 874 milyon dolar seviyesinde bulunan net rezervler, 243 milyon dolarlık azalışla 38 milyar 631 milyon dolara indi.

Rezervlerin bileşenlerine bakıldığında, döviz varlıkları yüzde 6,3 oranında düşerek 56,6 milyar dolara gerilerken, altın rezervleri yüzde 3,5’lik artışla 82,3 milyar dolara yükseldi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR (özel çekme hakları) toplamı ise yüzde 1,3 artarak 7,7 milyar dolara ulaştı.

Diğer yandan, kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülüklerinde de artış yaşandı. Merkez Bankası ve merkezi yönetim dahil kamu sektörünün döviz yükümlülükleri yüzde 2,1 artarak 112,4 milyar dolara çıktı. Önceden belirlenmiş yükümlülükler 57,3 milyar dolara, şarta bağlı yükümlülükler ise 55,1 milyar dolara yükseldi.

Bu haftaki verilere göre, TCMB’nin toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğü 19,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.