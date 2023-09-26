ürk Ekonomi Bankası (TEB), çiftçilerimiz başta olmak üzere tarım sektöründeki tüm paydaşların finansmana erişiminin kolaylaşması amacıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile iş birliğine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Dönüşüm sürecinde önemli görevler üstlenen TEB ve TÜRİB, gerçekleştirdikleri yeni iş birlikleriyle çiftçilerin ve üreticilerin finansmana daha kolay erişmelerine destek oluyor.

TÜRİB’de işlem gören ELÜS’ler sayesinde, geniş kesimler hem finansman imkanına daha kolay erişebiliyor hem de piyasadaki fiyat hareketlerinden yararlanabiliyor. ELÜS, bu özellikleriyle bir yatırım aracı olmanın yanı sıra, üreticilere ve tüccarlara finansmana erişim sağlayan bir çözüm haline geliyor.

Gerçekleştirilen iş birliğinin sektördeki önemini vurgulayan TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz şunları söyledi:

“TEB olarak uzun süredir KOBİ ve Tarım Bankacılığı alanlarında sunduğumuz ürün ve hizmetlerle hem ülke tarımının gelişmesi hem de üreticilere destek olmak için çalışıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için ilgili ürünlerde süreç ve altyapı hizmetlerimizle yatırımlarımızı sürekli güncelliyor, tarım sektörü iş birliklerimizle etkimizi her geçen gün büyütüyoruz. Bu doğrultuda, TÜRİB ile kuruluşundan bu yana devam eden iş birliğimizi bir üst düzeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Milli gelir, ihracat ve istihdama katkısı yüksek, önemi her geçen gün daha da artan tarım sektörümüzün desteklenmesi bankamızın en öncelikleri arasında yer alıyor. ELÜS alım satım işlemlerinin 2019’da TÜRİB’in kuruluşuyla birlikte tek çatı altında toplanması ve tüm yatırımcıların ELÜS alım satımı yapabilmesine imkan sağlanmasıyla birlikte, ELÜS’lerin bir yatırım aracı ve finansman aracı olarak yaygınlaşması ve böylece sektörel derinliğin sağlanması konusunda önemli bir adım atıldı. Lisanslı depoculuk sistemi kurumsal alt yapısıyla tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırıyor, ürün piyasalarının gelişmesine ve fiyat istikrarına katkı sunuyor. TEB olarak biz de TÜRİB aracılığıyla üretici, tüccar ve sanayicilerimize sahip oldukları ELÜS karşılığında finansman desteği ve bireysel yatırım yapmak isteyen müşterilerimize Bankamız hesaplarından ELÜS alış satış imkanı sunuyoruz.”

TARIMIN GELECEĞİ LİSANSLI DEPOCULUK VE TÜRİB ELÜS PİYASASIYLA ŞEKİLLENİYOR

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali TEB ile iş birliği tanıtım toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Borsamız çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım üretimi için ürünlerini daha etkin şekilde pazarlamalarını, finansmana daha kolay erişmelerini ve ileri tarihli fiyat oluşumu için tarım emtiası üzerine vadeli işlem piyasasının kurulmasını sağlayarak tarım sektörünün ve ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesi için önemli bir rol üstleniyor. TÜRİB ELÜS Piyasası, sadece 4 yılda ELÜS işlem hacmini, kendinden önceki 4 yılın işlem hacmi ile karşılaştırdığında 20 kat artırarak etkileyici bir başarıya imza attı. 37 milyon ton ürünün el değiştirdiği 160 milyar TL'lik bir hacme ulaşıldı. Tarım sektörüne çok önemli bir hizmet sunan İşlem Platformumuz, 200.000'den fazla kayıtlı yatırımcıyı şeffaf işlem ortamında bir araya getirdi. Lisanslı depolar sayesinde güvence altına alınan ürünler, modern teknoloji ile korunarak gıda arz güvenliğine katkı sağlıyor. ELÜS kredileri, lisanslı depoculuğun gelişimine ve ELÜS kullanımının yaygınlaşmasına destek olarak başta çiftçilerimiz olmak üzere sektöre önemli bir finansman çözümü sunuyor. TEB ile çiftçilerimizin, üreticilerimizin, sanayicilerimizin finansmana erişimini sağlamak adına bankacılık sektörüyle iş birliği yaparak ihtiyaçları belirlemeyi ve süreçleri iyileştirmeyi önemsiyoruz. Bu çerçevede, TÜRİB olarak TEB'in bu alandaki hizmetlerini geliştirmesine destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz"