İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve teknoloji alanındaki faaliyetlerini yürüten Tech Istanbul’un belediye, bağlı kuruluş ve iştiraklerini bir araya getirecek Growth programına başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), girişimcilik ve teknoloji merkezleri faaliyetlerini sürdüren Tech Istanbul, geliştirdiği girişimcilik programlarıyla, girişimlerin hızlı büyümesine ve ölçeklenebilir iş modelleri inşa etmesine yardımcı olmaya devam ediyor. İBB, bağlı kuruluş ve iştirakleri ile bir araya getirerek PoC (Kavram Kanıtı) fırsatı sunan Tech Istanbul Growth’a başvurular başladı.

Tech Istanbul Growth’a başvuran girişimciler, PoC süreçlerini İBB ile gerçekleştirip 16 milyon İstanbulluya ürününü denetme imkanı elde ediyor. 2024 yılı Growth başvuru çağrısını duyuran Tech Istanbul; İstanbul’un ihtiyaçlarına yönelik teknoloji tabanlı ürünü olan ileri aşama girişimleri; İBB, bağlı kuruluş ve iştirakleri ile bir araya getirerek PoC fırsatı sunmanın yanı sıra girişimlere, teknolojik ürünlerini İBB ile birlikte 16 milyon İstanbulluya denetme imkanı sunuyor.

SON BAŞVURU 29 EYLÜL

Mobilite, çevre & enerji, mobil teknolojiler, dijital dönüşüm alanlarında İstanbul’un kentsel sorunlarına çözüm geliştiren, bu alanlarda satışa hazır teknolojik ürünü bulunan tüm girişimler için son başvuru tarihi 29 Eylül. Başvurular tech.istanbul web sitesi üzerinden alınıyor.