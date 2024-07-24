Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen "Kuyu-12" operasyonunda Cemil Ay ve Ali Ay liderliğindeki tefeci organize suç örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında 43 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 27'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şüphelilerin yüksek faizle para verme, araç satışlarıyla faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma, silahla tehdit ve darp gibi suçları işlediği belirtildi. Suç gelirlerini otopark, oto galeri ve kuyumculuk gibi sektörler aracılığıyla aklamaya çalıştıkları da tespit edildi.

Operasyon sonucunda 1 milyar 200 milyon Türk Lirası değerinde mal varlığına el konulduğu ve ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde, senet, çek ve altının ele geçirildiği bildirildi.