İstanbul Güngören’de bir binanın yıkım çalışması sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay seferinin devam ettiği görüldü.

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi’nde bulunan Soğanlı Tramvay durağının arkasında bulunan binanın kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkım çalışmasına geçtiğimiz hafta başlanmıştı. Çalışmalar devam ederken çevrede güvenlik önlemi alındığı ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattındaki Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferlerinin riskli olmasına rağmen devam ettiği görüldü. Zabıta ekipleri araçların geçişine izin vermezken, tramvayların riskli yerden geçtiği görüldü.