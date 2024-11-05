Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Nilüfer Tek Sağlık Sempozyumu’nda ‘Zoonotik Hastalıklar’ ele alındı. Sempozyuma katılan uzman isimler; insan, çevre ve hayvan arasındaki dengeye dikkat çekerek, ‘Tek Sağlık’ kavramının önemini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğinde düzenlenen 2. Tek Sağlık Sempozyumu Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirildi. Dünya Tek Sağlık Günü çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Nilüfer Tek Sağlık Sempozyumu’nda, ‘Zoonotik Hastalıklar’ detaylı bir şekilde ele alındı.

Sempozyuma CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Dr. Demirhan Aslan, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Gökhan Özdemir, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, her yıl farklı bir tema ile işlenen ‘Tek Sağlık’ kavramının bu yıl ‘Zoonotik Hastalıklar’ temasıyla düzenlendiğini kaydetti. Güleş, "İnsanoğlunun çevreyi tahrip etmesi ve hayvanların yaşam alanlarına müdahalesi, zoonotik hastalıklarla daha sık karşılaşmamıza neden oluyor. Bir şehrin gerçekten sağlıklı olabilmesi için insan, hayvan ve çevre sağlığının bir bütün olarak ele alınması şart. Bu üçlüden birinin eksik kalması, tüm dengeyi bozuyor" dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Vekili Dr. Demirhan Aslan ise belediye hizmetlerinin halk sağlığıyla doğrudan ilişkisine dikkat çekerek, "Sağlık sadece hasta-doktor-hastane üçgeninde sınırlı değildir. Soluduğumuz havadan içtiğimiz suya, tükettiğimiz gıdadan yaşadığımız çevreye kadar her şey sağlığımızı etkiliyor. Nilüfer’de hedefimiz, bütüncül bir sağlıklı yaşam sunmak" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da bulaşıcı hastalıklar konusundan Türkiye’de yeterince bilgi ve öngörünün olmadığını kaydetti. M-Çiçeği, Batı Nil Virüsü hastalığında yaşanan süreçlerden bahseden Pala, “Bir yandan iklim krizi, bir yandan küreselleşme denilen herhangi bir mikro-organizmanın, herhangi bir virüsün 24 saat içinde bir kıtadan diğerine kolaylıkla geçebildiği bir zaman diliminde yaşıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir, global sağlığın korunmasının herkes açısından çok önemli olduğunu belirterek, bu bilince geç varıldığını kaydetti. Nilüfer Belediyesi’ni çalışmalarından dolayı tebrik eden Özdemir, “Bunun devamının gelmesini diliyorum ve birçok ilde de Tek Sağlık yaklaşımıyla ilgili multi-disipliner çalışmanın artacağına inanıyorum” dedi.

Bursa Eczacı Odası Başkanı Eczacı Adnan Erakın, Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Ergus, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Melike Baysal, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Düsünsel Şentürk, konuşmalarında ‘Tek Sağlık’ kavramının önemine değinerek, bu konuda duyarlılık gösteren Nilüfer Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Çerçeve Sunuş gerçekleştirdi. Her politika ile ilgili karar verirken, eleştirirken, değerlendirirken mutlaka sağlığın gündeme getirilmesi gerektiğini vurgulayan Türkkan, ‘Tek Sağlık’ kavramının ancak bu şekilde başarılı olabileceğini söyledi.

Moderatörlüğünü Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Sanem Çetiner’in yaptığı’ Zoonotik Hastalıklar’ başlıklı 2. oturumda ise Prof. Dr. Tayfun Çarlı ‘Veteriner hekimler yönünden’, Prof. Dr Mehmet Ali Öktem ise ‘Tabipler yönünden’ konuyu değerlendirdi.

3. Oturumda Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Murat Ar’ın moderatörlüğünde ‘Zoonotik Hastalıklardan Korunma Yolları’ başlığında Prof. Dr. Hakan Yardımcı ‘Hayvanlar için Korunma Yolları’, Doç Dr. Cavit Işık Yavuz ise ‘İnsanlar için Korunma Yolları’nı konuştu.

4. Oturumda Nilüfer Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Mehmet Can Yılmaz, ‘Nilüfer Belediyesi Olarak Neler Yaptık’ başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sempozyumun sonunda ise Veteriner Hekim Melike Baysal, yerel yönetimlere düşen görevleri aktardı. Etkinliğin ardından katılımcılar karbon ayak izinin azaltılmasına dikkat çekmek için fidan dikti.