Sigara firmalarının kredi kartıyla satışlarda komisyon talep ettiğini belirten Dündar, bu açıklama ile küçük esnafın zor duruma düşürüldüğünü söyledi.

Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibari ile Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Alman TÜV SÜD ve yandaş Türk şirketlerinin ortak olduğu TÜV-TÜRK’e ait araç muayene istasyonları, araç başına yaklaşık 10 dk süren gözle muayene için araç muayene ücretinin kredi kartı ile ödenmesi durumunda yüzde 6 oranında fahiş bir komisyon alabiliyor.

Hatta ülkede isim yapmış olan, adlarını tek tek sayamayacağım kadar büyük şirket ve mağaza yapılan ödemelerde nakit veya havale yerine kredi kartı ödemesine farklı tarife uygulayabiliyor.

Saydığım bu ticari işletmelerin her biri tekel bayilerinin sigara satışından elde ettiği maksimum yüzde 4,71 kâr oranı ile kıyaslanamayacak kadar fazla kâr elde ederken bunu yapabiliyor.

Yine gün itibarı ile banka POS komisyonları küçük esnaf için ortalama yüzde 3 seviyesinde seyrederken tekel bayilerine sigara tedarik eden ve aynı zamanda pazar lideri olan @InsidePMI “Ben kart çekmem, ya nakit ya da havale” diyebiliyor.

@BATplc firması ise kredi kartına yüzde 1 komisyon alıyor. Küçük esnaftan yüzde 4,71 kâr marjı ve yüzde 3 pos komisyonu ile sattığı sigaraya hediye paketi mi bekliyorsunuz?

-Banka pos komisyonları düşmedikçe veyahut komisyon yolu yasal olarak açılmadığı sürece esnaf sigarayı komisyonsuz satamaz! Bizimkisi lüks değil zaruriyet! Bunu anlayın ve elinizi vicdanınıza koyun artık.