Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 2023 yılında meydana gelen deprem sonrası Hatay’daki eğitim ortamını iyileştirmek amacıyla yaptırılan 12 sınıflık okulun kaba inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Hatay Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Temmuz 2024’te imzalanan protokol çerçevesinde inşaatına 11 Ekim’de başlanılan ve maliyeti 77 milyon 892 bin TL olan okuldaki çalışmalarda sona gelindi. Tüm maliyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üstlenilen ve Hatay’ın Kumluca ilçesinde yapımına başlanan okulun çatı kapama çalışmaları ile iç sıva işleri devam ediyor.

Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde toplanan bağışlar da projenin finansmanında kullanılacak. Hatay’da inşa edilecek okul, depremden etkilenen çocuklar için eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi adına önemli bir role sahip olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ve benzeri desteklerle, depremde büyük hasar alan bölgenin yeniden yapılanma sürecinde eğitimdeki boşlukların hızla doldurulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Başkan Büyükakın tam destek vermişti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hatay’a okul projesi için yardım gecesi düzenleyen platform üyelerine, toplanan bağışların üstünü kendisinin tamamlayacağını ifade ederek, okulun tüm maliyetlerini karşılayacağının sözünü vermişti. En son düzenlenen yardım gecesinde toplanan 3 milyon 650 bin TL ile birlikte hak ediş tutarının tamamı Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildi. Başkan Büyükakın, söz verdiği gibi, yardım gecesinde toplanan bağışların haricinde hak edişten kalan 10 milyon 625 bin TL tutarın ödemesini bakanlığa yaptı. Toplam proje maliyetinin kalan kısmı yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılanmaya devam edilecek.

12 sınıflık ve çok amaçlı salon

Toplamda 2 bin 390 metrekare inşaat alanına sahip olan Hatay’ın Kumlu İlçesindeki okul projesi, zemin ve birinci kat olmak üzere 2 kat olarak yapılıyor. Okul, 48 metrekarelik 12 sınıflık, anaokulu, fen ve müzik dersliği, görsel sanatlar atölyesi, kütüphane, destek eğitim odası, beden eğitim salonu, mescit, yemekhane, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idare, okul aile birliği ve zümre öğretmenler odası ile 90 kişilik çok amaçlı salondan oluşuyor. Okul bahçesinde güvenlik binası, tören alanı, 10 araçlık otopark ve çevre düzenlemesi yapılması planlanan projede elektrik tesisatı imalatları ve mekanik tesisat imalatları gerçekleştirilerek proje kapsamında çevre aydınlatması da yapılacak.