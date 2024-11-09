Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı suçuna yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, Tekirdağ’da 5, Edirne’de 5, Kırklareli’nde 2, İstanbul’da 1 ve Eskişehir’de 1 olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 18 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin Türk lirası ve 4 bin 235 Romanya leyi cinsi para ile kaçakçılık suçunda kullanıldığı belirlenen 2 adet tır ve 1 otomobile el konuldu. Yasal işlemler için 7 kişi gözaltına alındı.