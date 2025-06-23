Tekirdağ’da son günlerde etkili olan poyraz, sahil kesiminde kırmızı yosun birikintilerine neden oldu.

Marmara Denizi’nin Süleymanpaşa ilçesi kesiminde 3 gündür etkili olan sert rüzgarlar, denizde dalga boyunu artırırken, kıyıya kırmızı renkte yoğun yosun tabakaları ve çeşitli atıklar sürüklendi. Özellikle Süleymanpaşa Sahil bandında yosunların yoğun şekilde biriktiği gözlemlendi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar, kıyıya ulaşan yosunların çevresel kirlilikten değil, doğal rüzgar ve dalga hareketlerinden kaynaklandığını vurguladı.