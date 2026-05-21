Kent merkezinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta dereye döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerlemeye çalışırken, bazı araçlar yolda mahsur kalma tehlikesi yaşadı.

Araç suya gömüldü

Vatandaşlar da yağış sırasında zor anlar yaşadı. Özellikle pazar alanında su baskını meydana gelirken, esnaf ve vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda mazgalların yetersiz kaldığı görüldü.

Öte yandan ilçedeki bazı köprü altlarını da su bastı. Su birikintileri nedeniyle araç geçişlerinde aksama yaşanırken, bir araç suya gömüldü.