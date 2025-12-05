Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında menşei belirsiz 400 kilogram kokoreç ele geçirildi. El konulan ürünler imha edildi.

Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları kapalı kasa ticari araçta 400 kilogram menşei belirsiz kokoreç ele geçirdi. Kokoreçler kepçeyle toprağa gömülerek imha edildi.

Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin yıl boyunca aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Gıda kontrol ekiplerinin düzenli olarak denetim ve numune alma faaliyetlerini titizlikle yürüttüğü belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak adına yapılan denetimlerin önemine dikkat çekerek, şüpheli gıda ürünleriyle karşılaşan vatandaşların durumu yetkililere bildirmelerini istedi.