Edirne İpsala Sınır Kapısı’ndan çıkarak Yunanistan’ın Kipi Sınır Kapısı’na geçiş yapan bir sürücü, aracının yakıt deposuna gizlediği 8 bin çiçek aşısıyla yakalandı.

Yunanistan’a yasa dışı veteriner aşısı geçirmeye çalıştığı belirlenen 40 yaşındaki Türk vatandaşı, sınır kapısında araçta yapılan kontrollerde aracın yakıt deposuna gizlediği 8 bin çiçek aşısıyla yakalandı.

Sınırda yapılan incelemeler ve soruşturmanın ardından hâkim karşısına çıktı. Görülen davada sürücü, ’yasa dışı veteriner aşılarının kaçakçılığı ve ithalatı’ suçundan 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca şahsın kullandığı araca da devlet lehine el konuldu.