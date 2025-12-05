İstanbul Beylikdüzü’nde okuldan arkadaşının kızını alan kadın ve çocuğa yolun karşısına geçmek istedikleri sırada ters yönden gelen scooter çarptı. Kadın ve yanındaki çocuk yaralanırken, scooter kullanıcısı ise olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre arkadaşının 9 yaşındaki kızını okuldan alan Emina Dilitaş ve çocuğa yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada ters yönden gelen scooter çarptı. Çarpmanın etkisi ile Emina Dilitaş ve 9 yaşındaki kız yere düştü. Kollarında ve kafalarından ciddi yaralanmalar olan 2 kişi hastaneye kaldırılırken elektrikli scooter kullanıcısı ise olay yerinden kaçtı.

Emina Dillitaş yaşanan anları anlatarak, "Arkadaşımın kızını okuldan aldım benim çocuklarımın yanına getiriyordum. Karşıdan karşıya geçiyoruz, tam yolun bitiminde ters yönden gelen bir elektrikli scooter bize çok hızlı bir şekilde çarptı. İkimiz de yere düştük. Ben dirseğimden ve dizimden yaralandım. Kızın kafasında açılma oldu. Bizim verilmiş sadakamız varmış. Bu şahıslar yakalanmadı. Açıkçası yakalanmalarını umuyorum. Hem bize çarpan kişiler kaçtı. Ambulansı bile beklemediler ama şikayetçi oldum" dedi.

Scooterın ters istikametten geldiğini ifade eden Ümit Yüksel, "Arkadaşımla beraber okulun karşısından kafeye geçerken ters istikametten gelen bir scooter onlara çarpıyor. Arkadaşım ve kızım yaralandı. Kameralardan gördüğüm kadarıyla sendeleyerek düşüyor. 2 kişiler toparlanıp kaçıp gidiyorlar. Ben şikayetçi olmaya gitmiştim" diye konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kız ve kadın, ters yönden gelen scooterın kendilerine çarpması ve yere düşmeleri yer aldı.