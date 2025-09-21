Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm buğday anızı küle döndü. Yangın, Çorlu ve Muratlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra belediye tankerlerinin su takviyesiyle söndürüldü.

Olay, Sarılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde at çiftliği mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle buğday anızlarının bulunduğu tarlalardan yoğun şekilde dumanlar yükseldi. Duman bulutu, Hatip Mahallesi’nden de vatandaşlar tarafından görüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan anız yangını, Çorlu ve Muratlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çorlu Belediye su tankerlerinin de su takviyeli müdahalesiyle yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü.