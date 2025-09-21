Sakarya’nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada 2 kişinin saldırısına uğrayan genç, aldığı darbeler neticesinde baygınlık geçirdi. Kavgayı ayırmak isteyen genç kızlar da saldırganların hedefi olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Karasu İncilli Mahallesi pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında laf atma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi, bir gence saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle kendinden geçen genç bayıldı. Bu sırada kavgaya engel olmak isteyen genç kızlar da tokat ve yumrukların hedefi oldu.

Saldırganların tokat attığı anlar güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.